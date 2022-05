Jan Jambon over nieuwe lijn Schotland: "Eerst cargo, daarna passagiers"

Minister-President Jan Jambon bekeek ook de mogelijkheden voor een nieuwe verbinding met Schotland.

"UK enorm belangrijk"

"UK is voor ons enorm belangrijk voor import en export, en voor het aantrekken van investeringen", zegt Jan Jambon. "En het feit dat ze buiten de EU liggen zijn administratieve processen wat complexer. Dus wij proberen door bilaterale contacten met UK dat wat onder controle te krijgen. En aan de UK-regio duidelijk te maken dat voor buitenlandse handel in België de deelregio’s verantwoordelijk zijn."

Opnieuw passagiersverbinding met Schotland?

Tijdens deze missie zijn er contacten gelegd om de ferrylijn tussen Zeebrugge en het Schotse Rosyth, vlakbij Edenburgh is dat, opnieuw op te starten. Die verbinding is stopgezet na een brand op een schip in 2018.

"We gaan eerst beginnen met cargo", zegt Jan Jambon.

"Er is inderdaad veel goederenverkeer tussen Schotland en Vlaanderen. En dan op basis van de ervaring daarmee willen ze kijken naar het passagiersvervoer. Maar ik heb toch weet van veel Vlamingen die Schotland als aangename vakantiebestemming zien. En anderzijds zijn er ook veel Schotten die onze kunststeden wel willen bezoeken. Dus het zal samen moeten gaan met toeristische promotie van langs beide kanten maar we kijken met welwillendheid tegemoet naar dat dossier."

Jambon wil van Vlaanderen meer dan ooit de toegangspoort naar het Verenigd Koninkrijk maken. De haven van Zeebrugge die onlangs gefuseerd is met de haven van Antwerpen speelt daarbij een belangrijke rol.