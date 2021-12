'Jan Jambon Uitbolfeest' met oliebollen op school

In Freinetschool De Levensboom in Wevelgem is de laatste schooldag voor de afkoelingsweek gevierd met een Jan Jambon Uitbolfeest.

Vorige week liet de Vlaams minister-president nog verstaan dat de laatste schoolweek er één is van kerstfeestjes en wat verhaaltjes voorlezen, met minder aandacht voor het lesgeven.

En daar kwam nogal wat kritiek op bij leerkrachten. De minister-president was zelf niet aanwezig op zijn feest, maar dat hadden ze daar ook niet verwacht.

Alles met bollen

Oliebollen voor alle kinderen van freinetschool De Levensboom in Wevelgem. Alles wat ook maar iets met bollen te maken heeft kwam aan bod op het grote 'Jan Jambon Uitbolfeest'. Een ludieke knipoog naar de Vlaams minister-president, die vorige week liet verstaan dat de laatste week vóór de kerstvakantie toch maar weinig pedagogische meerwaarde heeft.

"De minister president heeft ons geïnspireerd", zegt Yf Tanghe van De Levensboom. "Hij had het over een uitbolweek in de laatste week voor de kerstvakantie. Maar het zijn al die zaken waar wij belang aan hechten. Zoals voorlezen, creatief dingen bedenken, samen zingen. Maar ook feesten samen is belangrijk voor de samenhang van de school, dat kinderen graag komen dat zijn dingen die erbij komen."

De kinderen konden deelnemen aan een tiental verschillende activiteiten. De turnzaal was voor de gelegenheid omgedoopt tot schaatspiste. Voor de kleintjes was er een theelichtjeszoektocht en vertellen ze verhaaltjes.

Uitspraak zindert nog na

Het mag dan al feest zijn hier, toch blijven de uitspraken van Jan Jambon bij de leerkrachten nazinderen. "De leerkrachten worden minderwaardig bekeken. Maar we zijn even belangrijk als een zorgkundige. Wij zorgen voor de ontwikkeling van een kind en zijn even belangrijk", zegt Emily De Clercq, stagiair kinderverzorgster.

Nog een groepsfoto in kerstdecor en dan zat de laatste schooldag van 2021 er op.

Kleuterjuf Marleen Dries: "Ik had nog een weekje les gegeven maar het is nu anders. Wij gaan genieten met de kindjes en sommigen hebben er echt wel nood aan nu."