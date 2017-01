De politicus had in de Krant van West-Vlaanderen kritiek geuit op het huidige beleid van CD&V en Veurne Plus. De kritiek sloeg onder meer op de brandweerhervorming , de netheid van de stad en de plaatsing van camera’s met nummerplaatherkenning.

Beide meerderheidspartijen distantiëren zich van de uitspraken van Verfaillie. Binnen CD&V zal alvast een hartig woordje gesproken worden. Verfaillie begrijpt de commotie niet.