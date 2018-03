Jan Verheyen verdedigt documentaire Gyselbrecht

Regisseur Jan Verheyen gaf vandaag in de Zevende dag meer uitleg bij de documentaire "Stille getuigen" van zijn vrouw Lien Willaert. De documentaire gaat over André Gyselbrecht, beklaagde in de Kasteelmoord.

Volgens hem maakte zijn vrouw de documentaire op vraag van de advocaat van Gyselbrecht. Zo willen ze een aantal familieleden aan het woord laten over de beklaagde. De reacties hierop waren gemengd. VRT-journaliste Sofie Demeyer vertelde in Het Journaal dat dit nooit gezien was.

Verzachtende omstandigheden

"Mijn vrouw heeft die film gemaakt om duidelijk te maken dat die man meer is dan wat we over hem in de media te zien krijgen", vertelt Verheyen in de Zevende Dag. “Hij bestelde die moord omdat de fysieke integriteit van zijn kleinkinderen in gevaar was en dat hij daar nergens gehoor voor vond. Dat is op zijn minst een verzachtende omstandigheid”, besluit Verheyen.

De uitspraak in het proces van de kasteelmoord staat gepland op 18 april.