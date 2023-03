Het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper zal de komende twee jaar experimenteren met drones die gebruik maken van het 5G- netwerk dat z'n uitrol kent in de Westhoek. Het ziekenhuis krijgt hiervoor 4,4 miljoen euro, waarvan een kleine helft van minister van telecommunicatie Petra De Sutter.

Jan Yperman zal onder meer met drones bloedstalen van het nierdialysecentrum, dat straks in Diksmuide opent, naar het ziekenhuis brengen. Verder zullen verpleegkundigen via een mini-robotje patiënten thuis begeleiden. Datzelfde robotje kan ook zieke kinderen het gevoel geven dat ze echt in de klas zitten. En via bodycams en hoogtechnologische brillen ondersteunen artsen vanop afstand spoedverpleegkundigen op interventie.