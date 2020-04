Jan Yperman Ziekenhuis kan testen op immuniteit

Het laboratorium van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper kan via bloedanalyse immuniteit tegen het coronavirus vastleggen. Dat meldt het ziekenhuis vrijdag. Het is een van de eerste ziekenhuizen in ons land die deze methode toepast.

Tot nu toe testte het lab in Ieper nog via een specifiek stukje van het genetisch materiaal van het virus. Nu komt daar een nieuwe methode bij. Als één van de eerste ziekenhuizen in ons land zal het Jan Yperman Ziekenhuis een toestel gebruiken dat in bloedstalen antilichamen opspoort tegen het coronavirus. Daarmee kunnen ze niet alleen testen of iemand besmet is, maar ook of iemand het virus al gehad heeft en dus immuun is.

Voorlopig wordt de test nog niet gebruikt bij patiënten. "Op dit moment zijn we de betrouwbaarheid van de methode intern aan het valideren. Verder zullen we de kwaliteit ten opzichte van andere methodes beoordelen. We hopen eind volgende week effectief met het analyseren van patiëntenstalen te kunnen starten", leggen klinisch biologen Stijn Jonckheere en Patricia Vandecandelaere uit. Door het tekort aan reagentia zal de test vooral ingezet worden bij gehospitaliseerde patiënten.