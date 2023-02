Jan Ypermanziekenhuis: "We betreuren dat we geen klacht indienden"

Dat zegt het ziekenhuis in een schriftelijke mededeling. De man staat nu wel terecht omdat hij nadien ook nog andere feiten pleegde.

Na enkele klachten bekende de Ieperling van 44 jaar aan de ombudsdienst en directie van Jan Yperman zijn grensoverschrijdend gedrag. Het ging over het betasten van borsten en billen, erg schunnige taal en het nodeloos anaal nemen van de temperatuur. Het ziekenhuis ontsloeg hem, maar zette geen verdere stappen. De man ging elders in de zorg aan de slag en zou zo zeker vijf slachtoffers gemaakt hebben.

Mededeling ziekenhuis:

"Het ziekenhuis betreurt dat er toen, uit respect voor de keuze van de slachtoffers, vanuit het ziekenhuis geen klacht ingediend is. Vanuit de ombudsdienst werd samen met de juridische dienst een aangepast beleid uitgewerkt. Deze aangepaste sluitende procedure is intussen geruime tijd in voege. In het Jan Yperman Ziekenhuis wordt grensoverschrijdend gedrag, seksueel en ander, absoluut niet getolereerd. Klachten nemen we dan ook bijzonder ernstig."

