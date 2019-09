Janne Desmet wint Ensor beste actrice in tv-serie

Janne Desmet uit Zwevegem heeft zaterdagavond de Ensor voor de beste actrice in een tv-serie gewonnen. Bruggeling Gilles Coulier won de Ensor voor de beste regie van een tv-serie.

Desmet kreeg de Ensor voor haar rol als Christine De Wolf in de VTM-serie Studio Tarara met onder meer ook Koen De Graeve en Peter Van den Begin. De West-Vlaamse kon zelf niet aanwezig zijn op de uitreiking. Ze speelt momenteel mee in het theaterstuk Zwins in Sint-Denijs. De Ensor voor de beste regie van een tv-serie ging naar Bruggeling Gilles Coulier voor De Dag.

De Ensor voor de beste animatiefilm ging naar Corgi. Wim Willaert en Sebastien Dewaele werkten mee aan de film. De Ensor voor de beste acteur ging naar Victor Polster voor zijn vertolking in de film Girl. De film van regisseur Lukas Dhont kreeg ook de prijs voor de beste film en regisseur. Ruth Beeckmans kreeg de Ensor voor beste actrice voor haar rol in de film Trio.