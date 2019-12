Janne maakt sweaters met gebarentaal

Doof en Jong Vlaanderen vzw

Doof & Jong Vlaanderen vzw is een organisatie voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Doof & Jong wil dove en slechthorende kinderen en jongeren samenbrengen in een vrijetijdsaanbod in Vlaamse Gebarentaal zodat ze een sterke identiteit kunnen vormen en hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

In de huidige maatschappij groeien de meeste dove en slechthorende kinderen op in een horend gezin, en integreren zij vaak in het reguliere onderwijs. Doof & Jong vindt het echter van essentieel belang dat deze kinderen en jongeren via vrijetijdsactiviteiten ook in contact komen met dove of slechthorende leeftijdsgenoten om kennis en ervaringen uit te wisselen. In dit licht organiseert Doof & Jong jaarlijks verschillende soorten activiteiten om contacten tussen dove en slechthorende kinderen en jongeren te bevorderen.