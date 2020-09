Jarig Alpro bouwt grootste Vlaamse waterzuiveringsinstallatie

Het verjaardagsfeest van Alpro is misschien wat minder groots dan in niet corona-tijden, toch straalt het Wevelgemse bedrijf van de ambitie. De vraag naar plantaardige producten blijft dan ook verder groeien. "Tijd voor een nieuw actieplan," zegt Ann Dejaeger: "Alpro investeert 30 miljoen euro in duurzaamheid."De investering geldt voor de vestiging in Wevelgem en die in het Britse Kettering. (lees verder onder de foto)





Volgend jaar komt in Wevelgem de grootste waterzuiveringsinstallatie van Vlaanderen en Alpro wil in de toekomst haar verpakkingen 100% recycleerbaar maken. Verder wil Alpro een voortrekker zijn in klimaatambities, extra plantaardige ingrediënten aan het gamma toevoegen en voor alle producten een makkelijk leesbare voedingswaarde-aanduiding meegeven op de verpakkingen.Alpro begon in Wevelgem in 1980, sinds 2017 is het onderdeel van de Danone Group. Alpro heeft naast Wevelgem nog vestigingen in Frankrijk en Groot-Brittannië.