Jasper Van Papeghem is beste sommelier

De wijnkelner van tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge won zondagavond in Brussel de finale van het Belgische kampioenschap, georganiseerd door de Belgische Sommeliersgilde. Van Papeghem haalde het in de finale van zijn collega's Gianluca Di Taranto van het Antwerpse restaurant The Jane, die tweede werd, en Michel De Muynck van restaurant Bon Bon in Sint-Pieters-Woluwe. De drie wijnobers moesten zich bewijzen in acht proeven, theoretisch en praktisch, waarbij ze telkens werden beoordeeld door een jury van Belgische en internationaal gerenommeerde wijnkenners. Zo moest het drietal wijnen, ciders en champagnes blind herkennen en beschrijven, wijnetiketten identificeren en gasten aan tafel bedienen. Volgens Gido Van Imschoot, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers, haalde Van Papeghem het omdat hij "veel maturiteit" uitstraalde en "erg vlot omging met het publiek".