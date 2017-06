Je kunt nu overal veilig zwemmen in zee

De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) zet nog tot 15 september in alle tien kustgemeentes redders in, die minstens één redderspost zullen bemannen. Dat is een maand langer dan vorig jaar.

Het toeristisch hoogseizoen aan de kust trekt zich twee weken vroeger dan normaal op gang voor het IKWV. Vorig jaar kon er pas in alle tien kustgemeentes in zee gezwommen worden vanaf 1 juli, en dit tot 31 augustus. Die periode is verlengd met een maand, van 15 juni tot 15 september na overleg met de kustburgemeesters en de reddingsdiensten. Buiten die periode blijven de kustgemeentes wel vrij om op piekmomenten redders te voorzien. ///// Komende zomermaanden zullen opnieuw 1.400 redders worden ingezet op 82 reddersposten. Daarmee wordt 34 kilometer van de Vlaamse kust bewaakt.

Outfit

Nog nieuw is de outfit van de redders. Die kregen de internationale kleuren, geel en rood, en zullen komende zomer geleidelijk de volledige rode uniformen vervangen. IKWV voorziet ook 750.000 anti-verdwaalarmbandjes, dit in samenwerking met Studio 100, en 75.000 vuilniszakjes.

Er was de voorbije weken heel wat tumult rond de subsidiëring. De provincie West-Vlaanderen voorziet jaarlijks 250.000 euro, maar dat komt vanaf 2019, wanneer provincies zich uit intercommunales moeten terugtrekken, in het gedrang. Volgens minister Ben Weyts zijn er gesprekken met privé-partners. "Dat klopt", aldus voorzitter Johnny Devey. "Maar er moet toch een onderscheid gemaakt worden tussen de middelen die we krijgen uit de privé-sector en de overheid. Die laatste zijn cruciale werkingssubsidies. Ik wil geen politieke spelletjes. De overheden moeten er zich van bewust zijn dat het om veiligheid gaat. Ik heb wel het gevoel dat iedereen dat beseft", aldus Devey. Toch blijft de subsidie van de provincie belangrijk. "Na het seizoen bevragen we onze posten over de noden en het te vernieuwen materiaal. Die subsidies worden daarvoor gebruikt. We zijn dus afhankelijk van dat budget, meer zelfs, het is van levensbelang."