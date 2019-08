Jean-Marie Dedecker: "sluiting Metro was te voorspellen"

Hij vindt het een aangekondigde sluiting. Volgens hem heeft Metro bestaande regels overtreden, waaronder het niet hebben van een vergunning. Metro kreeg die destijds niet, omdat de parking te klein is. In de toekomst kan Metro haar filiaal opnieuw openen als het een grotere parking aanlegt en een vergunning aanvraagt voor de uitbating van een groothandel. Wanneer is voor Dedecker ook nog onduidelijk.