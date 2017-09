Jebroer trapt academiejaar Vives op gang

Na Howest gisteren, is ook bij de collega’s van Vives het nieuwe academiejaar op gang geschoten.

De hogeschool, die ontstaan is door de fusie tussen katholieke hogescholen KATHO en KHBO, ziet ook dit jaar het aantal studenten stijgen, tot 13.000. En dat ondanks dalende geboortecijfers. Naast een academische zitting in Kortrijk was er vandaag een gratis muziekfestival met onder meer de Nederlandse rapper Jebroer.