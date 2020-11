Jempi herrijst als reus

In 2021, 50 jaar na zijn overlijden, moet wereldkampioen Jean-Pierre Monseré herrijzen als reus. Dat is het plan van de Roeselaarse reuzenvereniging.

Roeselare heeft een rijke reuzentraditie. Met maar liefst 17 reuzen is Roeselare één van de kopmannen in Vlaanderen-reuzenregio.

Sinds het begin van 2020 rijpte binnen Reusselaere het idee voor de bouw van een nieuwe reus. Met ‘Roeselare, hoofdstad der wereldkampioenen’ in het achterhoofd werd het al snel duidelijk dat de nieuwe reus een wielerheld moest zijn. Hoe mooi zou het niet zijn om in 2021, 50 jaar na zijn overlijden, wereldkampioen Jean-Pierre Monseré te laten herrijzen als reus, ""Dat het Wereldkampioenschap wielrennen in september 2021 in Vlaanderen doorgaat, maakt van Reus Jempi niet alleen een historische, maar ook een razend actuele reus", klinkt het.