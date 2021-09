Jempi Monseré vereeuwigd met standbeeld in thuisstad Roeselare

In z’n thuisstad Roeselare is een standbeeld onthuld voor Jean-Pierre -Jempi- Monseré. De wereldkampioen wielrennen van 1970, die nog geen jaar later verongelukte in zijn regenboogtrui tijdens een kermiskoers in Retie. Monseré is amper 22 jaar geworden.

Het bronzen standbeeld komt er niet toevallig op 8 september, de verjaardag van Jempi. Het kunstwerk mét koersfiets staat aan de voorgevel van KOERS, het Museum van de Wielersport. Het toont een lachende wereldkampioen, die nonchalant tegen z’n fiets leunt. Voor de familie toont het beeld hoe Jempi echt was: een bereikbare volksjongen met liefde voor de fiets. (lees verder onder de foto)

Kunstenaar is klasgenoot van Jempi

Voor kunstenaar Ron Deblaere was de creatie van het monument voor Monseré een erg bijzondere opdracht. Ron en Jean-Pierre waren een tijdje studiemakkers aan de technische school RITO in Roeselare en Ron werd nadien een supporter van zijn generatiegenoot. De beeldhouwer is met dit standbeeld niet aan zijn proefstuk toe. Eerder tekende hij bijvoorbeeld ook al voor Tourwinnaar Odiel Defraeye in Roeselare en realiseerde ook het standbeeld van een fietsende Igor Decraene op het erf van de boerderij van de familie Decraene in Waregem. Igor Decraene werd in 2013 juniorenwereldkampioen tijdrijden, maar kwam geen jaar later op achttienjarige leeftijd om het leven na een ongeval.

50 jaar later

Er was in Roeselare al een tijd sprake van een monument voor Jempi. Naar aanleiding van 50 jaar Monseré (WK-winst in 1970 en overlijden in 1971) namen de Vrienden van KOERS, de ledenkring van het museum, begin 2021 vastberaden het initiatief voor de langverwachte realisatie ervan. In het stadsbestuur Roeselare, Sportevenementen Roeselare en het cultureel genootschap de Denker, vond de vzw Vrienden van KOERS, kortweg De Jempi’s, drie enthousiaste partners die het project mogelijk maakten.