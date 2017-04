Jennie Vanlerberghe opnieuw naar Afghanistan

Ze gaat er de projecten van Moeders voor Vrede bezoeken en heeft er ook een afspraak met de first lady van het land, Rula Ghani. Jennie heeft haar al een paar keer ontmoet. Rula zegt dat ze volledig achter de projecten en de werking van Moeders voor Vrede in haar land staat. Toen Jennie haar enkele handdoekjes, waarop Afghaanse vrouwen rode poppies hadden geborduurd, overhandigde, reageerde ze: "Poppies, dat zijn de symboolbloemen van de Eerste Wereldoorlog. Jawel ik ken Ieper!" Die handdoekjes worden ook verkocht in de shop van het In Flanders Fields Museum.

Vorig jaar was de First Lady in ons land, maar durfde toen wegens de terreurdreiging niet naar Ieper komen. Jennie heeft nu een brief bij van het Ieperse stadsbestuur om haar opnieuw uit te nodigen naar de Vredesstad.

Erger

De situatie in Afghanistan in de jongste tijd erger geworden. Doordat niet enkel de Taliban er actief zijn, maar nu ook IS. De veiligheid is er niet op verbeterd, maar toch is Jennie Vanlerberghe niet bang. Al beseft ze dat ze zeer voorzichtig zal moeten zijn tijdens haar twee weken durend bezoek.

Jennie Vanlerberghe kreeg drie jaar geleden van koning Filip de adellijke titel van barones. Dit als erkenning voor haar inzet voor vrouwenrechten, zowel in eigen land als met 'Mothers for Peace' in Afghanistan. 15 jaar geleden ging Moeders voor Vrede aan de slag in Afghanistan. Een land dat werd verscheurd door oorlog en waar vrouwenrechten bijna onbestaande zijn.

"We runnen er projecten in verschillende regio’s. We hebben er alfabetiseringscursussen, Engelse lessen, landbouwprojecten, productie-ateliers en medische projecten. Ik probeer dat zo goed mogelijk op te volgen om er zeker van te zijn dat al het geld, dat we verkrijgen via giften en subsidies, goed besteed wordt," aldus Jennie.