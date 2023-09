Dendoncker trekt vanaf begin volgend jaar door heel Vlaanderen. In z’n show vertelt hij zonder schroom over z’n eigen leven. Van de backstage van The Masked Singer tot de therapieruimte op de psychiatrische afdeling.

Opmerkelijk: de reeks optredens gaat op 20 januari van start met ‘The Homecoming Show’. Jens Dendoncker is precies tien jaar bezig met stand-up comedy en daarom keert hij terug naar de parochiezaal waar het allemaal begon: Zaal Malpertus in Heestert.