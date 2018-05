Jens Keukeleire eindwinnaar Ronde van België

Jen Keukeleire (Lotto-Soudal) heeft voor het tweede jaar op rij de Baloise Belgium Tour gewonnen. In de slotrit, in Tongeren, ging de spurtzege eens niet naar André Greipel, maar wel naar de Fransman Bryan Cocquard.

Keukeleire droeg al de leiderstrui, en die kwam niet meer in gevaar in de slorit. Vijf Belgen zorgden voor de vlucht van de dag: Kenny Molly, Timothy Stevens, Jens Adams, Kevin Van Melsen en Jonas Rickaert. In de drie laatste ronden verloren ze beetje bij beetje terrein op een jagend peloton, waar Greipel zich klaarmaakte voor een derde spurtzege in de Baloise Belgium Tour.

Een late aanval van de Fransman Elie Gesbert bracht de sprint niet in gevaar. In de spurtvoorbereiding verloor Coquard met Boeckmans wel een belangrijke pion, de Belg viel in een bocht. Maar hij kon het dus toch afmaken.