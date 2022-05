Jeremie Vaneeckhout kandidaat-voorzitter Groen in duo

Jeremie Vaneeckhout is officieel kandidaat-voorzitter voor de partij Groen. De Anzegemnaar was eerder al eens vijf jaar ondervoorzitter van de partij. Opvallend: hij gaat in duo de strijd aan, de organisatie binnen Groen ziet er dus straks anders uit als het aan hem ligt.

Meyrem Almaci heeft aangekondigd dat ze stopt als voorzitster, kandidatenduo's om haar en Dany Neudt op te volgen hebben nog tijd tot morgenmiddag vijf uur. Woensdag maakt de partij bekend wie de duo's zijn die een gooi doen naar het voorzitterschap. "We stappen daarmee af van de klassieke onderverdeling tussen voorzitter en ondervoorzitter, het model dat Groen tot op vandaag hanteert," zegt Vaneeckhout. "We volgen het succesvolle model van Die Grünen in Duitsland en Ecolo in ons land: twee co-voorzitters, die samen het leiderschap van de groene partij in handen nemen. Dat geeft ons ook de kans om als complementair duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken, en de politiek in het algemeen meer kleur te geven."

Ondervoorzitter

Vaneeckhout was al eens ondervoorzitter van 2014 tot 2019, toen in duo met Myerem Almaci. Hij was ook schepen in Anzegem voor de lokale partij Inzet, maar dat gaf hij op om zich helemaal te richten op zijn zitje in het Vlaams Parlement. Daar zetelt hij onder andere in de commissies landbouw en jeugd.

Dit weekend raakte bekend dat Wouter De Vriendt uit Oostende geen kandidaat is: hij wil zich de komende tijd focussen op zijn job als fractieleider voor de groene partijen in de Kamer. De voorzittersverkiezingen bij Groen zijn op 11 juni.

