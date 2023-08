Jeroen Vandromme volgt Joris Hindryckx op als burgemeester van Houthulst

Jeroen Vandromme uit Merkem is de nieuwe burgemeester van Houthulst. Daarmee volgt hij CD&Vplus-lijstgenoot Joris Hindryckx op. Hij legde vandaag de eed af bij de provinciegouverneur.

Jeroen Vandromme (44) neemt vanaf vrijdag de fakkel over als nieuwe burgemeester en zal de resterende 15 maanden van de bewindsperiode afwerken. "Wij zullen met een sterke lijst naar de kiezer trekken en hopelijk laat de kiezer ons nog verder Houthulst besturen. Als de kiezer dat wil, zal ik met veel plezier opnieuw de rol van burgemeester invullen", zegt hij.

Geplande wissel

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden hij en uittredend burgemeester Joris Hindryckx nagenoeg even veel stemmen. De wissel was gepland bij het begin van de legislatuur.

Vandromme is al tien jaar schepen in Houthulst. Tot nu was hij eerste schepen, bevoegd voor Vrije Tijd, Informatica en Burgerlijke Stand.

Joris Hindryckx zal zich nu verder focussen op zijn rol als directeur van hogeschool VIVES en wordt eerste schepen van Houthulst, bevoegd voor Financiën, Gemeentelijke Ontwikkeling, Kerkfabrieken en Jubilea.