Jetski in de problemen door stormweer

Zaterdagnamiddag geraakte een jetski in de problemen ter hoogte van de Lombardsijdestraat in Nieuwpoort-Bad.

Twee personen werden door de hoge golfslag van hun jetski geslingerd en kwamen in het water terecht. Ze dreven af in de richting van Westende en konden uiteindelijk op eigen kracht het strand bereiken. De hulpdiensten rukten massaal uit want aan zee stond op dat ogenblik een stormachtige wind met een hoge golfslag.

In de Westhoek waren er zaterdagnamiddag ook tal van oproepen voor afgewaaide takken en weggewaaid straatmeubilair. Ook kwamen er in Koksijde, Middelkerke en Alveringem oproepen binnen voor losgeslagen dakpannen of losse schuttingen. Op het strand wapperde overal de rode vlag en op de zeedijken werden de wandelaars letterlijk gezandstraald.