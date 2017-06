Jetski moet zuurstofgehalte in vijver verhogen

De stad Ieper neemt speciale maatregelen om het zuurstofgehalte in Zillebekevijver te verhogen.

Momenteel is dat door de aanwezigheid van blauwwieren maar 5%. Vorig jaar was het nog 10%, en zelfs dan was er massale vissterfte.

De brandweer heeft daarom het water bespoten, er komen vier extra beluchters en er mag uitzonderlijk even een jetski varen op de vijver. Dat alles dus om het zuurstofgehalte op te krikken.