Jeugdactiviteiten opnieuw maximaal voor 50 personen

Het Overlegcomité vroeg vrijdag aan de verschillende ministers van Onderwijs en Jeugd om dit weekend te overleggen en uiterlijk tegen maandag met een pakket maatregelen te komen. Vrijdagavond kwam minister van Onderwijs Ben Weyts al tot een akkoord met de vakbonden en koepels en nu volgen dus ook de ministers van Jeugd.

Maximumcapaciteit

Vlaams minister Benjamin Dalle heeft, samen met zijn Waalse evenknie Valérie Glatigny en zijn Duitstalige collega Isabelle Weykmans, na overleg met de jeugdsector beslist dat er opnieuw een maximumcapaciteit wordt opgelegd. Voor activiteiten die binnen plaatsvinden, mogen de groepen nog maximum uit 50 personen bestaan. Bovendien mogen de verschillende groepen zich ook niet vermengen en wordt er gehamerd op een strikte mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de activiteit. Daarnaast moet er maximaal ingezet worden op ventilatie en moet in de mate van het mogelijke de sociale afstand gerespecteerd worden.

Meerdaagse activiteiten

Ook meerdaagse activiteiten met overnachting, zoals kampen, mogen niet meer worden georganiseerd. De verschillende ministers van Jeugd dringen er ten slotte op aan om activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren. "We staan opnieuw voor bijzonder moeilijke tijden", aldus de ministers van Jeugd. "Zeker voor kinderen en jongeren is dit een periode vol onzekerheid. Het jeugdwerk heeft gedurende de hele coronacrisis getoond dat ze verantwoordelijkheid wil en kan nemen. Zelfs met de meest strikte maatregelen voorzien ze in een goed en veilig aanbod. Voor zoveel kinderen en jongeren zijn de activiteiten een lichtpuntje. Ook nu kan het niet anders om opnieuw, net zoals in andere sectoren, strenge maatregelen te nemen. We rekenen er opnieuw op dat het jeugdwerk de regels zal respecteren."

De regels gelden vanaf maandag 29 november tot en met 20 december.