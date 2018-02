Jeugdbewegingen in Menen trekken aan alarmbel

De huidige gebouwen zijn vaak verloederd, te klein en verouderd, en dus dringend aan vervanging toe. De toestand is soms schrijnend, zeker als je weet dat er elk weekend activiteiten plaatsvinden voor zowat 600 jongeren uit Menen en deelgemeenten Lauwe en Rekkem. Sommige jeugdbewegingen, zoals Chiro Oskaarke uit Lauwe, hebben hun bouwaanvraag al klaar, maar de centen ontbreken. Samen met nog 4 andere jeugdverenigingen vragen ze 750.000 euro om te kunnen bouwen.

Stad Menen reageert

750.000 is zeker niet haalbaar, klinkt het bij het stadsbestuur, maar ’t is wel de bedoeling om tegen de paasvakantie de jeugdbewegingen al een stuk op weg te helpen. Schepen voor jeugd Griet Vanryckegem: "Ik kan alleen maar, samen met de jeugddienst, en met hen kijken, met welk bedrag ze kunnen starten, om in een eerste fase de ruwbouw - water- en winddicht te voorzien. Voor sommigen is dat al voldoende, om dan samen met vrijwilligers de nutsleidingen te doen. Maar een concreet bedrag uitspreken kan ik niet, wil ik ook niet, omdat dat in handen van het stadsbestuur ligt om een juiste beslissing te nemen."

Protestactie

Om hun eisen kracht bij te zetten, organiseren de 5 jeugdverenigingen maandagavond een protestactie, net voor de gemeenteraad.