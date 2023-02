De hele vakantie loopt in enkel bioscopen in Brugge, Kortrijk en Roeselare het Jeugdfilmfestival of kortweg JEF. Het gaat om een uniek aanbod van Europese films voor peuters tot zestienplussers.

Bij het Brugse Lumière staat onder meer de animatie film 'KNOR' op het programma. Het Jeugdfilmfestival is een succes. In Brugge zijn in tussen al 1200 tickets de deur uit. Een filmpje meepikken is ideaal. Zeker nu er buiten nog niet zoveel te beleven valt. Bekijk het verslag hierboven.