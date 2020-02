Jeugdhuis UzUz moet dicht

Jeugdhuis UzUz langs de Brugsebaan in Gistel moet meteen de deuren sluiten. Het pand is niet meer veilig, blijkt uit een stabiliteitsonderzoek. Er zijn problemen met het dak en er is betonrot vastgesteld.

Dat de sluiting pijn doet, blijkt uit de reactie van het jeugdhuis op Facebook: “We nemen afscheid van onze trouwe thuisbasis. Sinds 2006 al hebben onze medewerkers hun uiterste best gedaan het weekendleven voor de jeugd van Gistel wat kleur te geven. We organiseerden jaarlijks o.a. Balloween, In Uzn'Of en andere. We organiseerden dit met plezier om onze klanten ook plezier te kunnen laten beleven. UzUz bestaat nog maar een kleine 14 jaar, en in die jaren hebben we veel dieptepunten gezien. 7 inbraken, het niet vinden van medewerkers, een slechte naam,… Maar laat ons niet alle topmomenten vergeten. Nu kijk ik naar jou stad Gistel. Ga je eindelijk in ons geloven? Ga je ons eindelijk helpen? Zijn we het eindelijk waard om je moeite in te steken?”

De schepen van jeugd zegt dat het stadsbestuur de jongeren niet in de steek zal laten en mee zal helpen zoeken naar een nieuwe locatie.