Voor de meesten van ons is het vanavond aftellen om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

Maar in Jeugdhuis De Salamander in Harelbeke hebben ze dat gisteren al gedaan. Tien seconden voor middernacht startte de aftelling, een dag te vroeg dus. Een toch wel opmerkelijke traditie. Zo’n 300 jongeren wisselden nieuwjaarwensen uit, alsof het nieuwe jaar echt ingezet was. En dan barstte de feestvreugde los en bestookten ze elkaar met hopen confetti. Alvast een uitstekende generale repetitie voor de ‘echte’ overgang vanavond.