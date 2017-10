Jeugdverblijven krijgen steun van Vlaamse overheid

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts maakt 527.804 euro vrij voor de modernisering van Vlaamse jeugdverblijven. Dit doet hij omdat het aanbod aan jeugdverblijven voor jongeren (met beperking) nog te beperkt is in Vlaanderen.

Ruim 500.000 euro wordt er geïnvesteerd in vier Vlaamse jeugdverblijven. Onder hen zijn ook twee West-Vlaamse: De Bosgeus in Heuvelland en Vakantieverblijf Duindal in Westende. Het vrijgekomen budget moet helpen bij de modernisering van de verblijven. Zo wordt er onder ander geïnvesteerd in een duurzaamheidsproject, renovatiewerken, aangepaste infrastructuur voor mindervaliden en de vernieuwing van vakantiehuizen.

"Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op vakantie te gaan", zegt Weyts. "Ook mensen met een handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan. dat vergt inspanningen en investeringen die niet meteen rendabel zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun."