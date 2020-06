"Jeugdwerker en maatschappelijk werker moeten elkaar vinden"

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez uit Wingene opvroeg bij bevoegd minister Benjamin Dalle. Voorla geweld was de voornaamste reden om contact te nemen met een hulplijn. Vlaams parlementslid Brecht Warnez pleit vanuit Vlaanderen voor betere samenwerking via een bovenlokaal netwerk: “De jeugdwerker en de maatschappelijk werker moeten elkaar vinden”.

Bij de zelfmoordlijn is ongeveer 7% van de telefonische oproepers in april 2020 minderjarig, bij de chat ongeveer 35%. In lijn met die cijfers is het duidelijk dat de jongerenhulplijn ‘Awel’ ook meer oproepen krijgt, met name een stijging van 22% tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De grote thema’s die voorkomen zijn geweld, psychisch welbevinden en spelen en verveling. Vooral de verdubbeling van het aantal oproepen over geweld baart zorgen. Het Vlaams Parlementslid pleit voor een sterk bovenlokaal jeugdnetwerk dat lokale besturen kan ondersteunen om jongeren sterker te maken. “De jeugdwerker moet de maatschappelijk werker vinden. Elke stad of gemeente zoekt op eigen schaal oplossingen voor nabij jeugdbeleid, maar er is nood aan bovenlokale steun hierbij. Enkel op die manier kunnen we jongeren nabij zijn en sterker maken. Jongeren zijn onze toekomst, laat ons er samen zorg voor dragen.”