Jez!-Feestweek afgetrapt met aankomst Jez!-boot

In Brugge is de Jez!-Feestweek afgetrapt. Dat is een grote inzamelactie voor organisaties die werken met jongeren. Een boot met de radiostudio van Q Music vaart door Vlaanderen en meert aan in vijf steden voor optredens met bekende artiesten.

In West-Vlaanderen gaat het geld onder meer naar Sint-Jan Zedelgem Lions, een basketbalclub die zich inzet voor jongeren met een beperking of met minder kansen. Ricardo Naeyaert : Zedelgem Lions: "Dat is heel straf. Hadden we zelf eigenlijk ook niet verwacht. We zijn heel blij dat onze organisatie zo veel steun zal krijgen en dat de acties goed gelopen hebben."

Met het extra geld willen de Zedelgem Lions hun werking uitbreiden en meer jongeren met een beperking bereiken met G-sport. "Nu bieden we al rolstoelbasket aan maar we willen heel graag G-dans voor jongeren en ook G-darts op termijn. En ook in Lichtervelde willen we op termijn een nieuwe werking starten. Voorlopig met basket. En daar richten we ons ook op jongeren die het financieel moeilijk hebben." (lees verder onder de foto)

Op het podium in Brugge komen onder andere The Starlings en Dimitri Vegas. Van daar gaat het dan morgen met de Jez!-boot naar Deinze, om vrijdag aan te meren in Antwerpen.