De pastoor van de Sint-Eligiuskerk in Sint-Eloois-Winkel is op zoek naar een oplossing voor het kruisbeeld van Christus.

De houten Christus, die al goed vermolmd was, donderde recentelijk naar beneden en is nu tijdelijk in de kerk ondergebracht. Het kruisbeeld valt niet te herstellen en dus gaan alle betrokken partijen kijken of er iets anders in de plaats kan komen. Het beeld hing al tientallen jaren aan de buitenzijde van de kerk en heeft zolang de weergoden getrotseerd. Maar dergelijke houten Christusbeelden hebben dus blijkbaar ook maar een beperkte houdbaarheid.