De man van 48 zit al sinds zondag op deze wc-pot in een café in Oostende. Normaal nog tot zondag, maar hij heeft de poging vroegtijdig stopgezet. 30 uur vroeger dan voorzien. Hij is sowieso recordhouder, want niemand heeft het hem ooit voorgedaan. Jimmy is ook al wereldrecordhouder strijken.

Bekijk ook: