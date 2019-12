Joachim Coens nieuwe voorzitter CD&V

Joachim Coens blijft burgemeester van Damme, maar de haven van Zeebrugge moet wel op zoek naar een nieuwe baas. Coens krijgt de taak om de partij een nieuw elan te geven na de tegenvallende verkiezingen van 26 mei. Hij moet ook de arena in bij de zware onderhandelingen over een federale regering.

Wie is Joachim Coens?

De 53-jarige Joachim Coens is bekend als baas van de Haven van Zeebrugge en zoon van Daniël Coens, die in de jaren 80 minister was in de Vlaamse en federale regering, met name van Onderwijs. Hij was van 1995 tot 2001 ook Vlaams parlementslid.

Joachim Coens is burgerlijk ingenieur en begeleidde in het begin van de jaren 90 bouwprojecten van Besix in het Midden-Oosten en Oost-Europa. In die periode zette hij ook de eerste stappen in de politiek, als zoon van de gewezen minister die in 1992 op 53 jaar na een korte ziekte overleed. In 1994 werd hij voorzitter van de CVP-Jongeren van het arrondissement Brugge. In dat jaar prijkte hij al op de zevende plaats op de CVP-lijst voor de Europese verkiezingen, weliswaar een symbolische kandidatuur. Maar een jaar later slaagde hij er wel in om een zitje te bemachtigen in het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement. In 1999 werd hij herverkozen.

Maar twee jaar later zegde hij de nationale politiek vaarwel om voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Haven van Zeebrugge te worden, een functie die hij tot vandaag bekleedt. Daarnaast was hij nog actief in de lokale politiek, van 1995 als schepen in de stad Damme en vanaf 2014 als burgemeester na het dodelijk auto-ongeval van de zittende burgemeester, Dirk Bisschop. Nadat zijn naam al een tijd nadrukkelijk genoemd werd, besliste Joachim Coens op 20 oktober dan toch om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de CD&V, nadat Wouter Beke Vlaams minister geworden was. Uiteindelijk stelden zeven mensen zich kandidaat. Joachim Coens won de eerste ronde met 25 procent.

Hij moest het in de tweede ronde opnemen tegen Sammy Mahdi, de voorzitter van Jong CD&V die pas herverkozen werd. Mahdi haalde in de eerste ronde 19 procent. In zijn campagne legde Coens de nadruk op zijn ervaring zowel als burgemeester van Damme en als havenbaas. Hoewel zijn vader een duidelijk ACW-profiel had, geldt Joachim eerder als de stem van de ondernemers.