Jobbeurs moet nijpend tekort aan buschauffeurs rechttrekken

West-Vlaanderen kampt al lang met een nijpend tekort aan buschauffeurs, en de pandemie heeft daar helemaal geen verbetering in gebracht. Op de job-inspiratiedag in Kortrijk Xpo gaat de sector op zoek naar nieuwe collega's.

Het buschauffeurstekort staat al lange tijd op de agenda. Deze job-inspiratiedag is een eerste initiatief om het beroep meer in de kijker te zetten en nieuwe buschauffeurs aan te trekken. De grootste drempel om in dit beroep te stappen is het beschikken over een rijbewijs D. Een opleiding in een rijschool kost al gauw 3000 euro en meer. Via BAAV kunnen geïnteresseerden echter een gratis rijopleiding voor het rijbewijs D krijgen, mits ze een bedrijf vinden dat hun promotor wil zijn en hen daarna in dienst neemt.

Dat is ook het eigenlijke opzet van deze jobdag: potentiële chauffeurs in contact brengen met hun potentiële werkgevers. In Kortrijk Xpo kunnen potentiële chauffeurs ook terecht voor onder meer een testrit onder begeleiding van een instructeur.