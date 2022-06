Jobbeurs op Transpro voor transportsector in crisis

De transportsector gaat door een moeilijke periode. De stijgende brandstofprijzen wegen op de kosten en tegelijk vinden veel bedrijven moeilijk geschikte werknemers. Op de vakbeurs Transpro in Waregem was er daarom vandaag ook een jobbeurs.

Het is duidelijk: voor de transportsector is Zuid-West-Vlaanderen een bijzonder moeilijke regio om geschikte mensen te vinden. De jobs binnen de transportsector zijn vaak knelpuntberoepen en net daarom is deze beurs hier in Waregem bijzonder interessant.

"Ik volg momenteel een opleiding logistiek bediende transport bij de VDAB", zegt sollicitant Conny Vanneste. "En ik kom eens luisteren bij de bedrijven welke jobs we kunnen krijgen binnen de sector."

Louis Grulois is CEO van Remco Belgium: "Ik denk dat er op de arbeidsmarkt een algemeen probleem is. In onze sector is dat zeker ook het geval. Het is vooral heel moeilijk om de juiste mensen te vinden. De kennis die er nodig is in onze sector is heel specifiek en niet evident te vinden."

Impact van stijgende brandstofprijzen

Daarnaast zijn er uiteraard ook de stijgende brandstofprijzen. En zeker bij de transportsector voelen ze dat meteen.

Bruno Velge van de Unie van Professionele Transporteurs en logistieke ondernemers: "De transportsector bij uitstek gelet op het verbruik van de vrachtwagen voelt de stijgende benzineprijzen. Maar ook en vooral de levering van materiaal is enorm vertraagd en enorm veel duurder. Sommige hebben al vier vijf prijsstijgingen ondergaan sinds begin vorig jaar en dat moet doorgerekend worden."