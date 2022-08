Jobdag voor vrouwen in West-Vlaamse politieschool

Er zijn zo'n 60 geïnteresseerden. In april was er nog zo'n dag voor jongeren met de klemtoon op diversiteit. Onze provincie telt een kwart vrouwen bij de politie, in Oost-Vlaanderen is dat een derde. Het aantal zit in de lift maar kan nog beter. De combinatie werk-gezin, de duur van de opleiding en het idee van een macho-cultuur schrikt onterecht af klinkt het.

In West-Vlaanderen zoekt de politie nog zo'n 200 mensen. Dat komt door problemen bij de selectie door de federale politie. Volgens sommigen door personeelstekort, anderen zeggen dat het door de vernieuwde procedure komt. Feit is dat de kandidaten niet goed doorstromen naar de politiescholen.

Om de kandidaten beter te laten doorstromen naar de politiescholen, willen zij de selectie zelf organiseren. Geen goed idee, vindt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, want dan doet iedereen het anders. Maar lokaal kan er wel iets meer.