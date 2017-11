Jobroad voor mensen met migratie-achtergrond

In Izegem en Ingelmunster vindt vandaag de projectdag #JOBROAD plaats, een initiatief om mensen met een migratie-achtergrond zoals asielzoekers en erkende vluchtelingen aan werk te helpen in verschillende bedrijven.

28 mensen hebben zich kandidaat gesteld om mee te doen aan dit project. Uit al die kandidaten zijn 14 mensen geselecteerd. Zij nemen vandaag deel aan de projectdag op.

Wie niet geselecteerd werd wordt verder begeleid naar andere opleidingstrajecten. Onder de deelnemende bedrijven vinden we onder meer Brouwerij Van Honsebrouck en Winsol. De eerste #JOBROAD in Izegem en Ingelmunster is een samenwerking van VDAB, VOKA, Accent Jobs, OCMW Izegem en Ingelmunster, SBS Skill BuilderS en de bovengenoemde bedrijven.