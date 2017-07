Jobstudenten brengen wandelroutes in kaart voor Google

Twee jobstudenten brengen alle wandelroutes langs de kust en in de duinen deze zomer in kaart met een camera van Google.

Dat doen ze in opdracht van het toerismebedrijf Westtoer. Voor straatbeelden maakt Google al langer gebruik van een camera die op een auto gemonteerd staat. Maar aan het strand geraken camera-auto's niet. De jobstudenten wandelen in totaal zo'n 160 kilometer af en die beelden zullen dus via Google te zien zijn.