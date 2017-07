1 student op 5 is nog niet op de hoogte van de nieuwe regeling rond jobstudenten. Van degene die wel op de hoogte zijn, is 93% positief over de aanpassing van 50 dagen werken naar 475 uur.

Ook in onze provincie kiezen studenten vooral voor een job in de horeca en detailhandel. Vorig jaar gingen nog 18% van de studenten zonder contract aan de slag, dit jaar is dat aantal teruggelopen tot 13%. De meeste studenten vinden een vakantiejob (30%) via hun familie en niet via een uitzendbureau (17%).