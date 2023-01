'Jodelaar' Dietwin H. voor rechter voor schuldig verzuim

De man greep op 14 mei 2018 niet in toen zijn manager en vriend van hem, Kevin V, hem toonde dat hij zijn vrouw Caroline Dombrecht (46) in zijn woning in Ettelgem (Oudenburg) had vermoord. Kevin V. had bovendien ook haar drie kinderen vastgebonden en opgesloten in de woning, en ook dat liet hij aan Dietwin H. zien. De jodelaar deed niets, belde de politie niet, en ging gewoon terug naar huis.

Dietwin H. was allicht bang dat de politie hem als medeplichtige zou zien. Bovendien zou Kevin V, die intussen in de gevangenis overleden is, hem beloofd hebben de kinderen met rust te laten en zichzelf aan te geven.

Op schuldig verzuim staat een celstraf van 2 jaar. Dietwin H moet zich ook verantwoorden voor het bezit van kinderporno, waar hij 5 jaar voor riskeert.

