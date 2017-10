Depoortere groeide op in deelgemeente Westrozebeke. We kennen hem vooral van zijn buitenlandse verslaggeving voor de VRT. Hij was onder meer correspondent in Rusland en de VS. Johan Depoortere is er 73. Depoortere wordt de vijfde ereburger van Staden. Ook auteur Willy Spillebeen is ereburger van de gemeente.