Beeldhouwer Johan Tahon is de nieuwe ereburger van Menen. De internationaal bekende kunstenaar komt zo in een lijstje met onder andere Willem Vermandere en Hein Van Haezebrouck.

Tahon is de zesde ereburger voor Menen. Om zijn benoeming te vieren, schenkt hij een beeldengroep aan het stadsmuseum. Tahon woonde in Menen, groeide er op en studeerde er aan de Kunstacademie. Nu woont De kunstenaar in Zwalm, maar hij is wel opnieuw aan het werk in zijn geboortestad. “Ik zou heel graag nog eens een tentoonstelling organiseren”, besluit Tahon.