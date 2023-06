Johannes Verschaeve (Van Jets) op Leffinge Leuren

Het festival Leffinge Leuren heeft nieuwe namen toegevoegd aan de affiche. Eén van de opvallendste is Johannes is zijn Naam. Het nieuwe project van Johannes Verschaeve na The Van Jets.

Johannes Verschaeve verlegde zijn focus na The Van Jets naar poëtische Nederlandstalige muziek. Openingssong Johnny Will Be King op zijn debuutalbum is vaak gedraaid op de radio. Muzikaal haalde hij de mosterd bij Suicide, Michelle Gurevich, Connan Mockasin en Alex Cameron.

Live doet hij het in zijn eentje, je hoort veel kale synths, krakkemikkige piano’s, kromme ritmes, "maar de performance van de zanger tilt het naar een hoog niveau. Johannes als een eenzame crooner aan de microfoon," klinkt het bij Leffinge Leuren.

Andere namen die Leffinge Leuren naar het festival haalt zijn 'The Hickey Underworld", Chouk Bwa & the Ångströmers, Taqbir, Lael Neale, Frankie Traandruppel en Kookaburra.