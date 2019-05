John Crombez: "Belangrijk dat er snel beleid komt"

Het is belangrijk dat er snel beleid komt. De mensen hebben nu geen boodschap aan politiek gekonkel. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez zondagavond gezegd in zijn verkiezingstoespraak.

Crombez benadrukte dat zijn partij heeft durven vernieuwen. "We hebben het gedurfd te vernieuwen in onze standpunten en dat gaan we ook de komende vijf jaar doen", klonk het.

"We hebben niet voor de makkelijke weg gekozen, omdat we weten wat er nodig is voor de Vlamingen. Ze zijn op zoek naar zekerheid", aldus Crombez.

"Goede pensioenen, lagere facturen en het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg. Dat zullen we in het parlement doen. We moeten zeer rechtlijnig zijn en gaan voor de verandering die de mensen nodig hebben."

Reactie John Crombez op succes Vlaams Belang