John Crombez haalt uit naar De Wever

Crombez pleitte ervoor dat er snel een regering komt. Iedereen kent de mogelijkheden en de standpunten van de andere partijen, "maar alle partijen plooien zich terug op strategische communicatie". Of N-VA-voorzitter Bart De Wever nu aan zet moet komen, nu hij herhaalde dat hij zelf gesolliciteerd heeft voor de job van (in)formateur? Dat was solliciteren zonder het eigenlijk te willen, vindt zijn voormalige collega-partijvoorzitter. "Bart De Wever had tweemaal de kans om te starten, maar hij heeft het niet gedaan", stelde Crombez vast.

"Maak een regering!"

Dat sp.a zich tijdens de afgelopen periode nauwelijks heeft laten horen, is volgens John Crombez niet abnormaal. Sp.a is één van de kleinere partijen, maar het lot van de partij is niet gekoppeld aan de grote Franstalige zusterpartij. Sp.a stapt niet in een regering als de partij mathematisch niet nodig is. Vragen of een regering met een Vlaamse minderheid kan, vindt Crombez 'zever': "Het parlement is verkozen om te besturen. Dus maak een regering.", was de boodschap van de ex-voorzitter. "De vorige regeringen hadden ook geen meerderheid in één deel van het land". Bovendien zijn er vandaag geen grote partijen meer, stelde hij vast.