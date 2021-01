Jonagoldman heeft 'oprechte spijt' van scheldtirade

“Het filmpje dat heel België rondging, verwoest mijn leven", zegt de man in de krant. "En dat van mijn vrouw. Onze dochter, zoon en schoonkinderen willen me niet meer zien. Ik heb door die video ruzie met de helft van mijn familie. Ze verwijten me dat ik zo tekeer ging in de Aldi. Dat ik een zot ben. Ik zou het hen zo graag uitleggen waarom ik zo riep. Dat is de reden waarom ik mijn versie van de feiten in de krant wil vertellen. Misschien komt het dan opnieuw goed tussen ons.”

Excuses aanbieden

"Natuurlijk heb ik er spijt van dat ik die medewerkster van den Aldi dikke teef heb genoemd. Ik heb die woorden in een colère gezegd. Ik mocht dat echt niet hebben geroepen. Dat meen ik, uit de grond van mijn hart. Ik ga daarvoor mijn excuses nog aanbieden in de winkel. Maar dat maakt me geen moordenaar. Had die medewerkster mij bovendien gewoon vriendelijk gezegd waar de braadboter stond in de plaats van mij af te snauwen, was dit helemaal niet gebeurd. En als de Jonagolden waren aangevuld natuurlijk ook niet", zegt de man die anoniem wil blijven in Het Nieuwsblad.

Maandag bevestigde het parket dat de man een klacht indient tegen onbekenden wegens schending van de privacy omdat hij werd gefilmd zonder zijn toestemming.

