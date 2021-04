Jonathan herdenkt vriendin met lied

Anzegemnaar Jonathan D'Hondt bracht in maart een lied uit ter ere van zijn overleden vriendin, die het nummer zelf had geschreven. Met Little Princess of Mine wil Jonathan ook psychische aandoeningen in het licht zetten. Zijn Mel leed namelijk aan een dwangstoornis.

De titel verwijst naar de dochter van beide, en Melanie schreef het lied toen ze in opname zat, voor haar spijtige overlijden. "Ik had haar dat voorgesteld. Zo kon ze misschien haar gevoelens toch op papier krijgen", getuigt Jonathan.

"Ze schreef niet enkel een tekst, ook hoe het lied moest gaan klinken enzovoort. Ze had er echt haar werk van gemaakt." In juni overleed Melanie echter aan zelfmoord. Een zware klap, maar Jonathan voelde zich bijna verplicht met de song aan het werk te gaan.

Meer dan verwerking

Hij verzamelde verschillende artiesten, zangers en zangeressen, met uiteindelijk Little Princess of Mine als resultaat. Met het nummer herdenkt Jonathan niet enkel zijn vriendin, maar probeert hij psychische aandoeningen ook meer aandacht te geven. "Ik kreeg al verschillende positieve reacties, ook getuigenissen van mensen die zich in het verhaal konden vinden."

De opbrengst van het nummer gaat naar de versopgerichte vzw Mel's Rose, ook de gebruikte artiestennaam voor het nummer.

Wie vragen heeft over zelfmoord of nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op de website