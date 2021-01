Jonathan uit Anzegem trekt aan mentale alarmbel

Jonathan D'Hondt (40) uit Anzegem schreef een open brief aan de Belgische beleidsmakers. Met zijn verhaal vraagt hij zich af of er rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen.

Zijn brief bereikte ondertussen al duizenden mensen, en Jonathans verhaal maakt ook veel los. De eerste lockdown zou de mentale druppel blijken voor zijn vriendin, die in juni tot grote spijt uit het leven stapte. "Ze werkte al twee jaar aan haar mentale gezondheid en liet zich meermaals opnemen. De coronacrisis was er gewoon te veel aan, want alle bezoek was ook uitgesloten door de maatregelen."

Geen optredens, school dicht

Zo bleef Jonathan met zijn dochtertje van vier achter. Hij vraagt specifiek aan de ministers en Marc Van Ranst om verder te kijken dan de cijfers. Als muzikant is het ook bijna een jaar geleden dat hij voor het laatst optrad en als directeur van een popschool heeft hij z'n leerlingen vaak moeten teleurstellen door de maatregelen.

"Ik ben mijn vrouw verloren, mijn muziekopdrachten, en mijn school mag weer op slot." Hij vraagt om de cijfers juist weer te geven, want er is veel meer dan enkel de besmettingen, de ziekenhuisopnames en de coronaoverlijdens. "Vermijd een angstpsychose. Mensen zien hun levenswerk kapot gaan en gaan er mentaal onderdoor."

Moeilijke balans

De Anzegemnaar uit ook kritiek op de vele publieke optredens van Van Ranst. "Wij nemen de crisis ernstig", schrijft Jonathan, "maar nemen jullie de gevolgen wel ernstig?"

Intussen reageerde Van Ranst ook op de open brief bij HLN. "Het moet voor die man onnoemelijk hard zijn wanneer hij zijn vrouw heeft verloren door zelfdoding en het, net als zovelen, professioneel moeilijk heeft. Binnen onze werkgroepen is er veel aandacht voor mentaal welzijn, maar het is onmogelijk om een pandemie door te maken zonder - net als in werkelijk alle andere landen ter wereld - moeilijke en ingrijpende maatregelen."

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.