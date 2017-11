Jonckvansteen in beroep tegen weigering windmolens

Jonckvansteen baat daar een weverij en spinnerij uit met zestig medewerkers en wil extra elektriciteit. Stan Dejonckheere van Jonckvansteen: “Naast de loonkost is de elektriciteitskost de grootste slokop in onze kostprijs. Al vier jaar bestuderen wij de mogelijkheden om onze eigen elektriciteit op te wekken. We hebben gekeken naar een warmtekrachtcentrale, een vergister en de distillatie van aardappelen en of suikerbieten, maar deze opties bleken volstrekt onrealistisch te zijn". De bedrijfsite is al uitgerust met zonnepanelen, maar dat levert te weinig energie op. Volgens Stan Dejonckheere gaan de maatschappelijke nood aan groene energie en de economische nood aan betaalbare energie daar perfect samen.

Tyne Cot

Het bedrijf benadrukt dat alle adviezen gunstig zijn voor de gevraagde windturbines, op dat van de gemeente Zonnebeke na. “Dat betekent dat de windturbines maar weinig hinder opleveren voor de omwonenden. Er zijn nog honderden extra windturbines nodig in Vlaanderen om de klimaatdoelstellingen te halen. Iedereen weet dat, maar het NIMBY-syndroom (not in my backyard”) speelt telkens weer”, aldus Dejonckheere. “Blijkbaar is het zicht op Tyne Cot belangrijker dan het redden van onze planeet”.